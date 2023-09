Les dernières actus cybercrime (29 septembre 2023)

Voici les actualités principales de la semaine passée concernant le cybercrime.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

UK opens new chapter in digital regulation as parliament passes Online Safety Bill | TechCrunch Controversial U.K. legislation that brings in a new regime of content moderation rules for online platforms and services — establishing the comms Controversial UK legislation that brings in a new regime of content moderation rules for online platforms and services has been passed by parliament today, paving the way for Royal Assent and the Online Safety Bill becoming law in the coming days.

L’un des hackers les plus recherchés au monde se paie la tête du FBI Mikhail Pavlovich Matveev, un pirate russe activement recherché par le gouvernement américain, s’est payé la tête de ses poursuivants. Accusé d’avoir participé à plusieurs attaques par ransomware, le hacker s’est permis un petit tacle au FBI sur son compte X.

International operation closes down Piilopuoti dark web marketplace | Europol Drugs and other illegal commodities were sold in large quantities on this Finnish-language platform which had been operating on the Onion Router (Tor) network since May 2022. This successful action by the Finnish Customs was supported, among others, by the German Federal Criminal Office (Bundeskriminalamt) and the Lithuanian Criminal Police Bureau (Lietuvos kriminalinės policijos biuras).

Europol démantèle un gang de paris truqués doté d’outils cyber Europol a révélé, le 15 septembre 2023, une opération policière menée en mars 2023 contre un gang de trucage de paris sportifs dirigé depuis l’Espagne par des citoyens roumains et bulgares. Ce groupe se distingue par son utilisation d’outils cyber pour truquer les paris, en plus de techniques de corruption plus classiques.