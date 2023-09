Les actus cybersec qui touchent la Suisse (11 septembre 2023)

Voici la sélection d’actualité cybersécurité qui ont touché la Suisse la semaine passée.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Le Conseil fédéral nomme Simon Müller chef du commandement Cyber Simon Müller prendra la tête du commandement Cyber début 2024. Il est actuellement chef suppléant du projet de mise en place de cette nouvelle structure.

Medgate touché par une double cyberattaque Medgate a subi des cyberattaques le 30 août et le 4 septembre. Certaines parties de l’infrastructure informatique du fournisseur de télémédecine ont été stoppées. Les communications par téléphone ont aussi été affectées.

