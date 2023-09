Les derniers vols de données (7 septembre 2023)

Voici les incidents majeurs concernant des pertes ou des vols de données découverts la semaine passée.

Mom’s Meals says data breach affects 1.2 million customers | TechCrunch Meal delivery service Mom’s Meals said a January cyberattack involved the “encryption of certain files,” suggesting ransomware is to blame.

Forever 21 data breach affects half a million people | TechCrunch The clothing giant said it had “taken steps” to ensure the hacker no longer has the stolen data, but would not say if it paid a ransom.

Une cyberattaque touche l’agence Île-de-France Nature, des données sont en ligne Île-de-France Nature, une agence régionale en charge des espaces naturels dans l’Île-de-France, a subi une cyberattaque du groupe de hackers Lockbit. Un

Engie victime d’une fuite de données clients, 110 000 personnes sont concernées Une cyberattaque a touché un prestataire informatique du groupe énergétique Engie. L’entreprise va informer les clients concernés après une fuite des

Cryptomonnaies : FTX, BlockFi et Genesis victimes d’une fuite de données personnelles Même lorsqu'elles sont placées en faillite, les sociétés de cryptomonnaies peinent à sécuriser les fonds de leurs clients. FTX, BlockFi et…-Données personnelles

Meal delivery service Purfoods announces major data breach We take a look at a breach notice from food delivery service PurFoods.

Social Security Numbers leaked in ransomware attack on Ohio History Connection The Ohio History Connection revealed that in a ransomware attack the attackers may have had access to 7,600 SSNs.

Paramount discloses data breach following security incident American entertainment giant Paramount Global disclosed a data breach after its systems got hacked and attackers gained access to personally identifiable information (PII).

South African Department of Defence Denies Stolen Data Claims Attackers leaked 1.6TB of stolen data, which government officials dismissed as “fake news.”

Data Breach of London Metropolitan Police turns serious – Cybersecurity Insiders London Metropolitan Police has made headlines due to a sophisticated cyber attack that resulted in a significant data breach. Upon delving into the

Xplain: les données de procédures pénales en cours sont sur le darknet Suite à l’attaque contre le prestataire Xplain, des données sensibles issues des enquêtes du Parquet fédéral sont sur le dark web, selon les d’investigation du quotidien Le Temps. Une procédure de mise à jour d’un logiciel de Fedpol ne se serait pas déroulée comme le prévoit un protocole pourtant mis en place.