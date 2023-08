Les vulnérabilités critiques à suivre (14 août 2023)

Voici la sélection des vulnérabilités de cybersécurité les plus critiques découvertes la semaine passée.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Une faille de sécurité importante découverte sur des processeurs Intel Baptisée Downfall, la vulnérabilité permet de contourner les barrières protégeant des informations confidentielles, comme les mots de passe, dans la mémoire des processeurs.

Critical Bugs Found in PaperCut Allow RCE A recently identified security vulnerability in PaperCut print management software holds the potential for high-severity outcomes and could let unauthorized hackers

New Security Surprise For Google’s 3 Billion Chrome Users Google has just given Chrome browser users their biggest security boost in years