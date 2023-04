Qu’est-ce qu’une identité numérique sûre

Pour rappel, une identité numérique est une représentation numérique d’une personne, d’une organisation ou d’une entité en ligne. Elle est composée d’informations personnelles, telles que le nom, l’adresse e-mail, l’adresse physique, le numéro de téléphone, les photos, etc., qui permettent d’identifier une personne ou une organisation sur Internet.

L’identité numérique peut être créée et utilisée dans de nombreux contextes différents, tels que les réseaux sociaux, les services en ligne, les applications mobiles, les sites Web, etc. Elle peut être utilisée pour se connecter à des services en ligne, pour effectuer des transactions en ligne, pour partager des informations avec d’autres personnes, etc.

L’identité numérique peut également inclure des informations sur les intérêts, les préférences, les opinions et les comportements en ligne d’une personne. Elle peut être utilisée pour des activités de marketing ciblé, de surveillance en ligne, de profilage des utilisateurs, etc.

Il est donc important de bien protéger son identité numérique en utilisant des mots de passe forts, en évitant de partager des informations personnelles sensibles en ligne et en utilisant des outils de sécurité appropriés pour se protéger contre les menaces en ligne.

Des risques de vol d’identité mais pas seulement

Les principaux cyber-risques et cybermenaces qui concernent les identités numériques peuvent se résumer ainsi :

Vol d’identité : Le vol d’identité numérique est le fait de voler des informations personnelles d’une personne en ligne, comme son nom, son adresse, son numéro de carte de crédit, etc., pour commettre une fraude en son nom. Phishing : Les cybercriminels peuvent envoyer des courriels frauduleux, des messages texte ou des appels téléphoniques qui semblent provenir d’une entreprise légitime afin de tromper les utilisateurs pour qu’ils divulguent leurs informations de connexion, comme les noms d’utilisateur et les mots de passe. Malware : Les logiciels malveillants peuvent être utilisés pour infecter les ordinateurs et les appareils mobiles des utilisateurs afin de voler des informations personnelles. Hameçonnage : Le hameçonnage est une technique d’ingénierie sociale qui consiste à tromper les utilisateurs en leur faisant croire qu’ils communiquent avec une entité de confiance, comme leur banque, pour leur soutirer des informations personnelles. Attaques de force brute : Les attaques de force brute consistent à utiliser des programmes informatiques pour essayer des combinaisons de noms d’utilisateur et de mots de passe jusqu’à ce que la bonne combinaison soit trouvée. Usurpation d’identité : L’usurpation d’identité consiste à se faire passer pour une autre personne en ligne en utilisant son nom ou son image.

Une bonne cyber-hygiène pour protéger son identité en ligne

Pour protéger son identité numérique, voici quelques mesures importantes à mettre en oeuvre :

Utilisez des mots de passe forts et différents pour chaque compte. Les mots de passe doivent être longs, y compris des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des symboles. Activez la double authentification chaque fois que cela est possible. La double authentification ajoute une couche de sécurité supplémentaire en demandant une deuxième preuve d’identité pour accéder à votre compte, comme un code envoyé par SMS ou un code unique sur une app. Évitez autant que possible de partager des informations personnelles sensibles personnelles en ligne, telles que votre adresse physique ou votre numéro de carte de crédit physique (préférez les virtuelles ou à usage unique). Évitez de cliquer sur des liens ou de télécharger des pièces jointes provenant de sources inconnues ou suspectes. Gardez à jour vos antivirus et anti-malware et utilisez des logiciels de sécurité fiables et à jour. Vérifiez régulièrement vos comptes en ligne pour détecter toute activité suspecte et signalez toute activité frauduleuse à votre banque, à votre fournisseur de services ou aux autorités compétentes. Limitez votre exposition en ligne en utilisant des paramètres de confidentialité appropriés sur les réseaux sociaux et en évitant de partager des informations personnelles sensibles en ligne.

A consulter aussi sur ce sujet:

L’identité numérique en Suisse:

e-ID étatique Un moyen d’identification électronique (e-ID) reconnu par l’État permettrait à la population suisse de prouver son identité en ligne par un instrument numérique. Tant les démarches administratives que les transactions avec des entreprises se feraient sans qu’il soit nécessaire de passer du support papier au support informatique et vice-versa.

L’identité numérique en Europe: