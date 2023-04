L’Europe se prépare à lancer son cyber-bouclier d’un milliard d’euros

L’Union Européenne a prévu de lancer un « cyber bouclier » pour renforcer la protection des infrastructures critiques des États membres contre les cyberattaques. Ce projet ambitieux implique un financement d’au moins un milliard d’euros. L’objectif est de protéger les citoyens européens contre les cybermenaces en créant une plateforme de sécurité commune.

Le bouclier sera basé sur une coopération renforcée entre les États membres, en créant des centres de compétence dans chaque pays et en investissant dans la recherche et le développement. Il impliquera également une coopération étroite entre les États membres, Europol, l’Agence européenne de la sécurité des réseaux et de l’information et le secteur privé pour améliorer la résilience de l’UE face aux cybermenaces.

Les experts ont salué cette initiative, mais ont également souligné les défis à relever pour la mise en place d’une plateforme de sécurité commune. En effet, il sera nécessaire de coordonner les réglementations en matière de sécurité de l’information, de surmonter les différences culturelles et linguistiques et de garantir une collaboration efficace entre les États membres et le secteur privé.

Le bouclier européen de cybersécurité devrait être opérationnel d’ici 2025 et sera l’un des plus importants projets de cybersécurité de l’UE.

Pour en savoir plus

L’Europe va se doter d’un « cyber bouclier » à plus d’un milliard d’euros L’Europe va bien se doter d’un « cyber bouclier ». Régulièrement évoqué face à la multiplication des cyberattaques, ce projet sera finalement présenté le 18 avril, a indiqué Thierry Breton, le commissaire au marché intérieur, dans un entretien accordé aux Echos en marge de l’ouverture du Forum international de la cybersécurité (FIC).

Cyberattaques : en quoi consiste le » bouclier cybereuropéen » voulu par l’UE ? Contre les pirates informatiques, l’UE compte mettre en place un bouclier européen pour pouvoir agir plus en amont. Voici à quoi il pourrait ressembler. Comment mieux être protégé face aux cyberattaques qui touchent de plus en plus les entreprises et les organismes publics ?