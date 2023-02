LockBit devant Conti en 2022 avec un plus grand nombre d’attaques par ransomware

Bien que les attaques au moyen de rançongiciels aient diminué de 5 % en 2022 et comme mentionné dans l’article ci-dessous, pour un total de 2 531 attaques, l’augmentation des guerres internationales, notamment la guerre en Ukraine, risque de favoriser la cyberguerre et l’espionnage entre États.

Le rapport salue les sanctions accrues des gouvernements à l’encontre des pirates, mais souligne également la nécessité de rester vigilant face à la menace.

Le groupe LockBit a mené 846 attaques, soit une augmentation de son activité de 94 % par rapport à 2021. L’industrie a été la cible de 33 % des attaques de Lockbit, les biens non essentiels de 20 % et la technologie de 9 %.

Les secteurs les plus touchés dans l’industrie étaient les services commerciaux, la construction et l’ingénierie, ainsi que l’hôtellerie et le divertissement.

LockBit auteur du plus grand nombre d’attaques par ransomware en 2022, devant Conti Conti détrôné par LockBit. D’après le fournisseur de solutions de cybersécurité NCC Group, ce dernier est responsable de 33% des attaques de ransomwares détectées en 2022. Il est impliqué dans 846 attaques au total, soit un accroissement de son activité de 94% par rapport à 2021.

