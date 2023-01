Une nouvelle saison Trust4SMEs avec le canton de Vaud

Le canton de Vaud et ses partenaires relancent une nouvelle saison Trust4SMEs en 2023.

Grâce à un réseau d’experts de la région, ce programme apporte un support à plus de 20 PME pour les aider à renforcer leur cyber-résilience.

Le programme pilote est soutenu par le Canton de Vaud et de nombreux partenaires privés, comme Kudelski Group, SCRT, PwC Suisse et Loyco, des pouvoirs publics, dont le Centre de cybersécurité national et le réseau national de sécurité, des institutions académiques, tels que la HEIG-VD, l’EPFL, l’université de Genève, et des startups du Tech4Trust, avec entre autres, Strong Network, Cyber-safe et SmartCockpit.

Pour plus d’info et avec une échéance d’envoi de votre dossier au 3 mars 2023