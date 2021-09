Faire face aux ransomwares dans le domaine de la santé #CSA

Pour faire face aux défis des ransomwares, le groupe de travail sur la gestion de l’information sur la santé de la Cloud Security Alliance (CSA) a publié Ransomware in the Healthcare Cloud.

Cette nouvelle publication se concentre sur la façon dont les cybercriminels utilisent les ransomwares pour attaquer et sur les stratégies que les praticiens de la sécurité peuvent utiliser pour détecter les ransomwares et protéger les données d’une organisation de prestation de soins de santé.

Sur le principe, il n’y a pas de mesures particulières à ce secteur d’activité pour contrer ces cyberattaques, uniquement quelques références spécifiques aux activités et fonctions médicales. Cela reste un document utile et un bon rappel aux bonnes pratiques de prévention et de réaction.

Ransomware is the fastest-growing malware threat today. Over the last few years, it has risen to epidemic proportions, quickly becoming a significant revenue stream for criminal enterprises. Ransomware directly affects the ability of the Healthcare Delivery Organization (HDO) to access their data.