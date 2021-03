Une certification d’auditeur pour le cloud #CCAK

La CSA, la Cloud Security Alliance, et l’ISACA connue pour ses certifications en matière d’audit annoncent leur nouvelle certification: Le Certificate of Cloud Auditing Knowledge (CCAK).



Il s’agit ainsi de la première accréditation disponible pour les professionnels à démontrer leur expertise dans les principes essentiels de l’audit des systèmes de cloud computing.

Comme mentionné sur leur page, cette accréditation tire parti de l’expertise de la CSA en matière de cloud computing et de l’expertise traditionnelle de l’ISACA en matière d’audit. Le CCAK profite à la fois aux membres de la CSA et de l’ISACA ainsi qu’aux détenteurs de certifications car il s’appuie sur l’ensemble des connaissances couvertes par le Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) de la CSA et complète les certifications accréditées par l’ISACA telles que CISA, CISM, CRISC et CGEIT.

