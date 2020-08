Le hack qui pourrait faire croire à la reconnaissance faciale que vous êtes quelqu’un d’autre

La reconnaissance faciale prolifère rapidement comme moyen d’identifier les personnes comme par exemple dans les aéroports et plus largement dans certains pays mais les derniers développements en intelligence artificielle confirme qu’elle est loin d’être infaillible.

Une équipe de McAfee a développé une attaque contre un système de reconnaissance faciale similaire à ceux actuellement utilisés dans les aéroports pour la vérification des passeports. En utilisant l’apprentissage automatique, ils ont créé une image qui ressemblait à une personne à l’œil nu, mais qui a été identifiée comme quelqu’un d’autre par l’algorithme de reconnaissance faciale. Il serait ainsi possible de tromper la reconnaissance en permettant par exemple à quelqu’un de monter à bord d’un vol alors qu’il n’était pas liste de vol 😰

Pour en savoir plus :

