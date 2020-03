Pour être clair, vous n’avez plus le temps de préparer votre plan de continuité “pandémie”. Il faut maintenant aller droit au but et voici donc un article ci-dessous qui vous rappellent les points clés à maîtriser dans cette situation.



Pour m'offrir un café en échange du travail de veille réalisé gratuitement

Cliquez ici pour m'offrir un café !

Dans le cas du risque de pandémie, il est essentiel de prendre des actions immédiates concernant ces 3 aspects:

1) Prendre conscience de la possibilité que tout ou partie de votre personnel doive travailler à distance

2) Identifier les activités et les tâches qui pourraient être affectées dans ce cas

3) Faites l’inventaire du matériel informatique et des logiciels disponibles (accès à distance en particulier) et comblez les lacunes d’accès et d’adoption (formation / tests de connexions)

Il est évident que la dimension de la communication est également critique: avez-vous les moyens d’atteindre vos équipes et les coordonner à distance? tout en sachant que la proportion de travailleurs à distance pourrait dépasser fortement la norme usuelle …. bref le pragmatisme doit prévaloir et les bonnes idées simples sont bien sûr aussi les bienvenues.

Et voici le lien vers cet article du moment (malheureusement):