Voici un article intéressant qui montre une opération intéressante de désinfection réalisée directement par la police dans le cadre de sa lutte contre les botnets. Il montre que la lutte ne se limite éventuellement pas uniquement à rendre inopérant le C&C, le centre de commande, mais également de profiter de son emprise sur des PC zombies pour les nettoyer … à distance et sans que leur propriétaire n’en soit a priori conscient.



Comme relevé dans l’article, cette intervention peut interpeller pour savoir quelles sont les limites d’intervention d’externes sur nos terminaux et cette question concerne également les éditeurs de systèmes et solutions IT. Sans voir le mal partout, une telle opération proactive de nettoyage est certainement positive pour les utilisateurs qui s’étaient fait préalablement piratés leur ordinateur, ne l’oublions pas.