Un simple rappel que la prochaine édition de BlackAlps se déroulera du 7 au 8 novembre 2019 comme d’habitude à Y-Parc à Yverdon.



Pour rappel, BlackAlps est un événement unique en suisse organisé autours de conférences et d’ateliers permettant de discuter des dernières menaces, des mesures d’atténuation et des avancées en matière de cybersécurité. Cet événement réunit des experts suisses et étrangers en matière de cybersécurité et s’adresse à toute personne s’intéressant à la cybersécurité comme par exemple les CISO, les directeurs techniques, les développeurs et les chercheurs.

Pour en savoir plus et vous inscrire, c’est par ici: BlackAlps19, 7 et 8 novembre 2019 à Y-PARC à Yverdon-les-Bains.

