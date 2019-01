Google, par le biais de son incubateur de nouvelles idées Jigsaw, vient de publier une campagne de sensibilisation en ligne pour mieux combattre le phishing

Comme il le mentionne justement, le phishing est justement à l’origine de grosse méga-cyber-attaque que nous avons connues jusqu’à présent:

Phishing is, by far, the most common form of cyberattack. One percent of emails sent today are phishing attempts. And it often represents a more serious threat than the nuisance offers for free money we’ve all seen in our inboxes.

Justin Henck, Jigsaw Product Manager