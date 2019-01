L’architecture de sécurité, la gestion des risques et l’intégration sont plus souvent citées dans les offres d’emploi que le chiffrement, rapporte Fortinet. La demande des entreprises surpasse l’offre de compétences en cybersécurité dans le monde. Cette ” pénurie ” est une aubaine pour les candidats qui sauront associer expertise technique et compétences relationnelles (soft skills).