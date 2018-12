Le nouvel outil d’évaluation des stratégies nationales de cybersécurité proposé par l’ENISA a pour objectif d’aider les États membres à évaluer leurs priorités en fonction de leurs stratégies nationales de cybersécurité. Pour chaque objectif stratégique, l’outil propose des recommandations et des idées sur la manière de s’améliorer sur les 15 domaines suivants:

Cet outil doit faciliter la mise en œuvre au niveau national des stratégies nationales de cybersécurité (NCSS) et aider à identifier les priorités d’actions. Néanmoins, sans être un gouvernement, cet outil peut également permettre d’identifier au niveau d’une entreprise des axes de correction selon les 15 domaines listés ci-dessus.

