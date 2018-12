Google publie dorénavant un rapport trimestriel de transparence de la sécurité des Android. Ces rapports s’appuient en particulier sur des analyses qui recherchent des preuves d’applications potentiellement nuisibles (PHA). Si les analyses détectent une PHA, Google Play Protect en avertit l’utilisateur et peut désactiver ou supprimer les PHA. Pour rappel, Google Play Protect est une protection intégrée sur les appareils Android qui analyse chaque jour plus de 50 milliards d’applications de l’intérieur et de l’extérieur de Google Play.

Lors de la première année annuelle de la sécurité Android par Android depuis 2014, moins de 1% des appareils étaient équipés de PHA selon son article ci-dessous. Le pourcentage aurait d’ailleurs diminué progressivement au fil du temps et cette tendance à la baisse se poursuit en 2018.

Introducing the Android Ecosystem Security Transparency Report Update: We identified a bug that affected how we calculated data from Q3 2018 in the Transparency Report. This bug created inconsistencies between the data in the report and this blog post. The data points in this blog post have been corrected.

et pour tout savoir sur la sécurité d’Android, voici la source de référence de Google:

Security | Android Open Source Project Open source and community review: The Android Open Source Project enables broad security review by any interested party. Android also uses open source technologies that have undergone significant external security review, such as the Linux kernel. Google Play provides a forum for users and companies to provide information about specific applications directly to users.

incluant les liens vers les derniers rapports comme celui-ci: