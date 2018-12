Comme le mentionne l’article ci-dessous les outils pour combattre les rançongiciels continuent d’être mis à jour sur le fameux site de #NoMoreRansom . Plusieurs dizaines de « déchiffreurs » sont aujourd’hui disponibles grâce aux contributions par exemple d’éditeurs comme Avast, Check Point, Kaspersky, Trend Micro ou encore Bitdefender.

L’un des outils de déchiffrement disponible sur le site No More Ransom est mis à jour pour prendre en charge les dernières versions du rançongiciel GandCrab. Il y a du nouveau sur No More Ransom. Ce site internet est né à l’initiative de la police néerlandaise, d’Europol et de McAfee.