Des tableaux de bord complets sont des pré-requis indispensables pour identifier, dimensionner et prioriser les cybermenaces à traiter selon un sondage mené récemment par McKinsey.

Les cyberattaques ont fait de la cybersécurité l’une des préoccupations majeures des chefs d’entreprise mondiaux toujours selon cette enquête. Les réponses ont révélé que les entreprises déploient un large éventail d’activités pour lutter contre les cyber-risques. Elles investissent dans le renforcement dans la sécurité, de nouveaux rôles, des conseillers externes et des systèmes de contrôle. Ce qui leur manque, cependant, c’est une approche efficace et intégrée de la gestion et du reporting des cyber-risques.

McKinsey propose une approche holistique de la cybersécurité pour remédier à cette défaillances et à leurs implications pour la gouvernance, les structures organisationnelles et les processus.

Elle s’accompagne, dans son approche, d’une boucle d’amélioration continue standard représentée de la manière suivante:

Pour lire l’article complet:

Comprehensive dashboards can accurately identify, size, and prioritize cyberthreats for treatment. Here is how to build them. Damaging cyberattacks and streams of suspicious digital communications have made cybersecurity a top concern of the world’s business leaders. So say the overwhelming majority of responding board members in a recent McKinsey survey.