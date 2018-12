L’ENISA lance un outil en ligne interactif présentant la législation et la réglementation nationales applicables et par secteur et sous-secteur, les autorités nationales chargées de la mise en oeuvre de la directive NIS relative à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information.

L’outil est conçu comme un guichet unique pour les experts du secteur qui associe les travaux de l’ENISA, les stratégies nationales de cybersécurité, le réseau CSIRT et le site Web du groupe de coopération NIS. L’outil est disponible via ce lien et permet d’avoir les liens vers ces informations réparties par pays:

NIS Directive tool – ENISA The NIS Directive is EU-wide cybersecurity legislation harmonizing national cybersecurity capabilities, cross-border collaboration and the supervision of critical sectors across the EU. Click on a sector to find out the national authority responsible in each EU country. Clicking the shield displays the national laws under this directive. Scroll down for more information.

