Le spécialiste en sécurité Bruce Schneier a publié récemment un article intéressant qui détaillent les défis de la sécurité des mobiles dans le contexte des différents scandales qui ont touché ces derniers mois plusieurs chef d’État. Dans son article, il rappelle justement les cibles principales:

Et voici un extrait traduit:

L’article complet est accessible via ce lien:

Earlier this week, the New York Times reported that the Russians and the Chinese were eavesdropping on President Donald Trump’s personal cell phone and using the information gleaned to better influence his behavior. This should surprise no one. Security experts have been talking about the potential security vulnerabilities in Trump’s cell phone use since he became president.