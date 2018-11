L’avancée de la recherche sur nos cerveaux est certes une opportunité. Combinée à la technologie, elle offre par exemple la possibilité de mieux interpréter les signaux électro-chimique et même de les modifier. Mais si l’on se rappelle que toute technologie est vulnérable, elle est donc aussi piratable. A l’occasion d’une conférence organisée par Kaspersky Labs à Barcelone, un chercheur en neurochirurgie à l’université d’Oxford a expliqué que la modification de la mémoire est une technologie qui pourrait exister dans quelques dizaines d’années.

Ainsi, d’ici cinq ans, les scientifiques s’attendent à pouvoir enregistrer électroniquement les signaux du cerveau qui construisent nos mémoires, puis les améliorer, voire les réécrire, avant de les réintroduire dans le cerveau. Dans une décennie, les premiers implants commerciaux stimulant la mémoire pourraient apparaître sur le marché et, dans environ 20 ans, la technologie pourrait être suffisamment avancée pour permettre un contrôle approfondi de la mémoire. Bref, espérons que les visions de Black Mirror ne croisent pas trop rapidement la réalité!

Et si l’on pouvait un jour pirater votre cerveau ? Si vous êtes fan de la série dystopique Black Mirror, vous connaissez probablement l’épisode 3 de la première saison, dans lequel les humains s’implantent un ” grain ” dans l’oeil capable d’enregistrer et de rejouer tout ce qu’ils vivent. Un tel contrôle absolu de la mémoire peut sembler strictement impossible.

Hackers attacking your memories: science fiction or future threat? There is an episode in the dystopian near-future series Black Mirror about an implanted chip that allows users to record and replay everything they see and hear. A recent YouGov survey found that 29% of viewers would be willing to use the technology if it existed.

