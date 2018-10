Le cabinet de conseil stratégique Mc Kinsey s’est intéressé dans un récent rapport à la part importante des risques générée par les employés. La menace interne liée aux employés de la société, ainsu qu’aux sous-traitants et fournisseurs est l’un des plus importants problèmes en matière de cybersécurité.

Les entreprises sont certes conscientes du problème, mais elles consacrent rarement les ressources ou l’attention requise des dirigeants pour le résoudre. La plupart des programmes de prévention échouent soit en se concentrant exclusivement sur la surveillance du comportement, soit en ne tenant pas compte des normes culturelles et de la vie privée.

Cyber programs often miss the significant portion of risk generated by employees, and current tools are blunt instruments. A new method can yield better results. Insider threat via a company’s own employees (and contractors and vendors) is one of the largest unsolved issues in cybersecurity.