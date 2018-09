Une nouvelle étude montre qu’un voleur pourrait acheter l’intégralité de votre identité en ligne (si elle existe) pour environ 1 ‘170 dollars.

Le forfait complet de 1 170 $ comprendra une preuve d’identité de base, des comptes de crédit et de débit, des informations bancaires en ligne et des identifiants pour tous vos comptes bancaires et de réseaux sociaux selon la répartition suivante:

The Benzinga site had a good short summary of the current price lists for stolen data on the dark web. “According to the Dark Web Market Price Index released by the independent VPN review site Top10VPN, a thief could purchase your entire online identity for approximately $1,170 if enough of your relevant information were there.