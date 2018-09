A l’occasion du 10ème anniversaire de la faillite de la banque Lehman Brothers, la fameuse revue du Harvard Business Review a publié un article qui revient sur l’impact que pourrait avoir une méga-cyber-attaque sur l’économie mondiale. Jusqu’à présent, les régulateurs, les gestionnaires de risques et les banquiers centraux du monde entier se sont attachés à renforcer la capacité des banques à résister aux chocs financiers mais pas aux cyber-chocs.

Comme le présente cet article, les criminels ont toujours cherché à infiltrer les systèmes IT financiers. Aujourd’hui, les banques et autres intermédiaires financiers peuvent également être les victimes de dommages collatéraux d’une attaque plus large contre une infrastructure nationale critique.

Pour pousser plus loin cette réflexion, voici le lien vers l’article

Executive Summary Ever since the forced bankruptcy of the investment bank Lehman Brothers triggered the financial crisis 10 years ago, regulators, risk managers, and central bankers around the globe have focused on shoring up banks’ ability to withstand financial shocks. But the next crisis might not come from a financial shock at all.