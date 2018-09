Parmi les principales actualités #cybersec de la semaine, il faut noter le vol des données de 380’000 clients de British Airways. Outre le nom, l’adresse, l’adresse e-mail des clients, les données volées comprennent également des données de cartes bancaires avec leur numéro, leur date d’expiration et leur code de sécurité à trois chiffres 🙁

Le Département Américain de la Justice a annoncé avoir identifié et inculpé un citoyen nord-coréen pour son rôle clé dans le piratage de Sony Pictures et son implication dans le développement du malware Wannacry en 2017.

Et voici la sélection complète des actualités intéressantes sélectionnées pour ce rapport de veille :

British Airways sous pression après un vol massif de données La compagnie aérienne British Airways était sous pression après la révélation d’un vol massif de données financières qui pénalise ses clients et entame un peu plus sa réputation. Le patron du groupe britannique a promis des compensations pour les voyageurs lésés, évoquant vendredi un piratage “sophistiqué” et “malveillant”, dont les origines restent inconnues.

Cybersécurité : Lazarus/Blueronoff, le groupe de pirates à l’origine de Wanacry | Silicon Le Département Américain de la Justice a annoncé l’inculpation d’un citoyen nord-coréen pour son implication dans l’organisation cyber criminelle “Lazarus/Blueronoff”, notamment à l’origine de Wanacry en 2017. Kaspersky Lab a identifié “Lazarus/Blueronoff” depuis mars 2013 lorsque le groupe de pirates engage une campagne de piratage baptisée “DarkSeoul” en s’attaquant à des médias et des banques de Corée du sud.

La justice américaine a retrouvé la trace des pirates de Sony Pictures Au terme d’une enquête longue et minutieuse, les enquêteurs américains ont réussi à identifier l’un des membres du groupe Lazarus, responsable du sabotage de Sony Pictures, du vol de la banque centrale du Bangladesh et de la diffusion du ransomware Wannacry.

IBM a secrètement collaboré avec la IBM a secrètement collaboré avec la NYPD pour entraîner son outil de reconnaissance faciale pour entrainer son outil de reconnaissance faciale La technologie en question était chargée de reconnaître les individus en fonction de leur genre, de leur âge ou de leur couleur de peau. IBM et la police de New York (NYPD) n’ont pas informé les citoyens.

Dozens of popular iPhone apps caught sending user location data to monetization firms A group of security researchers say dozens of popular iPhone apps are quietly sharing the location data of “tens of millions of mobile devices” with third-party data monetization firms. Almost all require access to a user’s location data to work properly, like weather and fitness …

Hackers selling data of 130 million Chinese hotel clients on Dark Web for 8 BTC Now, this could easily be termed as one of the largest ever data hacks in the history of China. Reportedly, the data of roughly 130 million clients of the renowned Huazhu Hotels Group, China is up for sale at the Dark Web at the meager amount of 8 bitcoins (US$56,000).

Hackers can access online 3D printers for sabotage and espionage The news is worrisome, thousands of 3D printers are exposed online to remote cyber attacks. According to the experts at SANS Internet Storm Center that scanned the internet for vulnerable 3D printers, a Shodan query has found more than 3,700 instances of OctoPrint interfaces exposed online, most in the United States (1,600).

Les gouvernements anglo-saxons exigent l’installation de backdoors dans nos logiciels Les pays du groupement ” Five Eyes ” appellent les fournisseurs à collaborer de manière volontaire avec les forces de l’ordre afin de lutter contre le terrorisme et la criminalité. Et préviennent qu’ils pourraient en passer par la loi s’ils refusent de coopérer.

Vodafone Tells Hacked Customers with “1234” Password to Pay Back Money A Czech court recently sentenced two hackers to three years in prison for accessing Vodafone customer’s mobile accounts and use them to purchase 600,000 Czech Koruna worth of gambling services. Vodafone reportedly wants the hacked victim’s to pay for these charges as they were using an easy password of “1234”.

Firefox will soon start blocking trackers by default Mozilla today announced that its Firefox browser will soon by default automatically block all attempts at cross-site tracking. There are three parts to this strategy. Starting with version 63, which is currently in testing in the browser’s nightly release channel, Firefox will block all slow-…