A vos agendas pour un prochain événement concernant la cyber-sécurité et organisé par la CVCI, la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie!

Erreur humaine, non-respects des procédures de sécurité ou encore inconscience des dangers liés aux attaques informatiques… Autant de facteurs qui risquent de mettre en péril l’activité de votre entreprise.

Selon une étude HTTPCS/Celsy, 60% des entreprises qui sont victimes d’une cyberattaque ne réussissent pas à maintenir leur activité. Avec la transformation numérique et les menaces grandissantes, la sécurité informatique est devenue un enjeu stratégique pour l’ensemble de l’entreprise et les PME qui sont souvent exposées aux attaques. Le management se doit d’impulser une politique de vigilance dans l’exploitation des données et d’être décisif dans la mise en œuvre des procédures. La sécurité doit devenir un sujet de gouvernance et impliquer l’ensemble des collaborateurs.

CISEL Informatique SA et Insurance Broking and Consulting SA vous proposent une rencontre pour partager des expériences d’experts en matière de sécurité :

Approche CISEL : Eduardo Geraldi, Head of ICT Consulting, CISEL

Retour d’expérience : Christian Lambiel : Adjudant, police cantonale vaudoise

Stratégie de sécurité 2.0 : Thomas Koller, Chief Innovation & Product Officer P&C, IBC

Table ronde : Isabelle Dubois, avocate spécialisée en droit de la protection des données

