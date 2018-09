Une semaine très tranquille du côté de la cybersécurité. En parcourant les articles collectés sur mon flux Feedly, deux actualités se sont mises en évidence: La première est une association (discrète) entre Google et Mastercard pour quelques millions de dollars. Imaginez maintenant que Google soit également en mesure de faire le lien avec des achats hors ligne et des recherches passées sur le web. Bref, une nouvelle étape dans le traçage et la collecte de nos données qui pourrait encore mettre un coup à leur sécurité. La deuxième concerne Air Canada qui s’est fait volé les données de quelques 20’000 de ses clients via son application mobile.

Et voici le détail de toutes les actualités intéressantes sélectionnées pour ce rapport de veille :

Google a un accord avec Mastercard pour établir des liens entre publicités en ligne et achats physiques Le géant du Web verse de l’argent à la société de système et solution de paiement pour connaître les achats hors ligne de ses clients aux Etats-Unis.

How hackers managed to steal $13.5 million in Cosmos bank heist | ZDNet Earlier this month, reports surfaced which suggested that Cosmos Bank, India’s oldest at 112 years old, had become the victim of a cyberattack which left the institution millions out of pocket. The attack reportedly took place in two stages been August 10 – 13.

La Confédération propose aux entreprises un outil d’évaluation de leur résilience IT Dévoilée par l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE), une nouvelle norme TIC fournit aux entreprises plus d’une centaine d’indications pour se prémunir contre les cyber-risques, ainsi qu’un outil d’évaluation de leur résilience informatique.

L’Union européenne pourrait sanctionner les partis politiques abusant des données des électeurs La Commission européenne voudrait éviter de nouveaux cas d’utilisation abusive de données personnelles, du genre de celles au cœur du scandale Cambridge Analytica. Pour rappel, l’entreprise avait dérobé les informations de millions d’utilisateurs de Facebook et les avait mises au service des campagnes politiques de Donald Trump et du Brexit.