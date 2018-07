Dans la chaîne de sécurité, il est évident que c’est le maillon le plus faible qui va établir sa résistance globale. Fort de ce principe, le Royaume-Uni s’est doté d’un set de bonnes pratiques de cybersécurité.

A noter que la Suisse a également prévu d’aborder ce sujet dans son plan d’action Normalisation et réglementations de sa nouvelle stratégie 2018-2022 (Réf. Mesure 8 – Définition et introduction de normes minimales).

The UK government has launched a new cybersecurity standard designed to set a baseline of mandatory security outcomes for all departments. The Minimum Cyber Security Standard announced this week presents a minimum set of measures which all government departments will need to follow, although the hope is that they will look to exceed these at all times.