L’un des marchés de crypto-monnaies les plus actifs au monde est la Corée du Sud. C’est justement dans ce pays que vient de survenir un gros crypto-incident, plus précisément chez Cointhumb, une bourse d’échange de cryptomonnaie de plus de 1 million d’utilisateurs. Cointhumb est le 6ème plus grand espace d’échange dans le monde et il est considéré comme l’un des meilleurs site de la Corée du Sud. Néanmoins, mercredi, la société a annoncé que des pirates avaient volé environ 32 millions de dollars en cryptocoins. L’enquête est en cours, mais il semble que les pirates aient exploité une vulnérabilité dans le logiciel de portefeuille de Cointhumb utilisé pour stocker les jetons de ses clients.

Du côté des vols de données, Flightradar24, l’un des plus importants services en ligne montrant les emplacements des avions en temps réel, a subi une faille de données qui aurait fait fuiter les courriels et les mots de passe cryptés de plus de 230 000 utilisateurs.

Aux Etats-Unis, Med Associates a informé ses patients que l’établissement a subi un piratage qui a compromis des données personnelles, des diagnostics médicaux et même des informations sur les cartes de paiement. L’incident a été découvert le 22 mars lorsqu’une activité inhabituelle a été constatée sur le poste de travail d’un employé; 270 000 personnes pourraient être touchées.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a envoyé un courriel à ses employés pour les informer qu’un ex-employé est dorénavant poursuivi par l’entreprise pour avoir piraté ses systèmes et volé des données de l’entreprise. Les employés d’Amazon ont quant à eux écrit une lettre à leur PDG Jeff Bezos dans laquelle ils lui demandent d’arrêter de vendre son outil de reconnaissance faciale aux forces de l’ordre américaines.

Et voici le détail de toutes les actualités intéressantes sélectionnées pour ce rapport de veille :

Cyberattaque sur des labos de prévention des menaces biochimiques “L’antivirus russe Kaspersky dit avoir des traces d’activité de pirates informatiques qui cibleraient notamment des laboratoires de prévention des menaces biologiques et chimiques dans plusieurs pays dont la Suisse.”

According to the experts, North Korea is behind the SWIFT attacks in Latin AmericaAccording to the experts, North Korea is behind the SWIFT attacks in Latin America “According to three people with knowledge of the matter cited by Cyberscoop the attacks were carried by North Korea-linked APT groups that targeted also other banks. Recent attacks hit Mexico’s Bancomext and Chile’s Bank of Chile, in both cases the attackers used a variant of the dreaded disk wiper KilllDisk to infect the systems of the banks and steal funds through the SWIFT payment system.”

Ex-CIA employee Joshua Adam Schulte charged with leaking Vault 7 dumps “An Ex-CIA employee, Joshua Adam Schulte (29), has been charged with stealing classified national defense information and sharing Vault 7 dumps with WikiLeaks.”

Un botnet peut rapporter plus de 20 millions de dollars… par mois “Créer et maintenir un réseau de machines zombies peut coûter plusieurs milliers voire dizaines de milliers de dollars par mois. Mais ce n’est pas grand-chose au regard des revenus qu’il peut générer.”

Chinese Hackers Target Satellite, Geospatial Imaging, Defense Companies “A cyber-espionage group believed to be operating out of China hacked companies who develop satellite communications, geospatial imaging, and defense contractors from both United States and Southeast Asia.”

Flight tracking service Flightradar24 hacked; 230,000 accounts affected “One of the largest flight tracking services, Flightradar24, which shows real-time airplane locations on the map has suffered a massive data breach that may have leaked emails and encrypted passwords of over 230,000 users.”

Ex-Tesla employee sued for hacking and stealing company data “Hot on the heels of Tesla CEO Elon Musk sending employees an email about possible saboteurs in their midst, it has been revealed that an ex-employee is being sued by the company for allegedly hacking into its systems and leaking company data.”

Amazon Employees Ask Bezos To Stop Selling Facial Recognition To Cops “Amazon employees have written a letter to CEO Jeff Bezos in which they ask the company to stop selling its facial recognition tool to American law enforcement.”

Verizon Reselling Its Customers’ Locations Is A Reminder We Are All Just Data For Sale “Earlier today Verizon and AT&T both pledged to largely stop reselling their customer’s real-time mobile phone locations to third-party commercial data brokers, though both companies noted that they would not entirely stop selling customer location data.”

$32 Million Stolen In Latest Cryptocoin Hack “One of the busiest cryptocurrency markets in the world is South Korea. The country is home to a number of high-profile exchanges, whichas also made South Korea ground zero for some of the most sensational digital heists we’ve seen.”

270,000 Med Associates records possibly compromised in data breach “Healthcare claims services provider Med Associates is notifying its patients that the facility suffered a data breach in March potentially exposing PII, including medical diagnosis and payment card information.”