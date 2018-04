Les hackers sont imaginatifs et prêt à chercher toute faiblesse qui peut être exploitée pour percer un réseau informatique. Ils recherchent constamment de nouvelles façons d’accéder aux données. C’est ainsi, que récemment, le maillon faible d’un casino était aussi simple qu’un aquarium.

Il ne s’agit pas d’un aquarium ordinaire, mais d’un aquarium connecté à Internet et permettant de surveiller à distance le réservoir, d’ajuster automatiquement la température et la salinité et d’automatiser la distribution de nourriture aux poissons.

Des spécialistes de sécurité de Darktrace ont ainsi détecté que “Quelqu’un” a pénétré le réseau informatique d’un casino via cet aquarium connecté et l’a utilisé pour se déplacer dans d’autres zones du réseau.

Le nom du casino et le type de données volées n’ont pas été divulgués mais le rapport indique que 10 Go de données ont été envoyés par ce biais sur un appareil en Finlande.

Voici donc une intéressante démonstration des risques provenant des objets connectés.

