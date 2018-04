Le Google hacking refait parler de lui avec l’explosion des objets connectés. Inutile en effet de rappeler que Google est un super aspirateur et indexateur et pas seulement pour les pages web. En effet, tout objet connecté peut ainsi être repéré directement ou indirectement par ce super moteur de recherche. Il suffit ensuite de jongler avec les requêtes de recherche, comme par exemple un texte particulier dans une URL, pour trouver des objets potentiellement vulnérable à des cyber-attaques.

Dans l’article ci-dessous, les vulnérabilités se trouvent encore plus facilement en profitant de la sécurité défaillante de la plupart des objets connectés. Trouver leur clé (mot de passe) est d’ailleurs souvent un jeu d’enfant.

The Internet of Things (IoT) devices, especially smart home devices, are built to get things done conveniently and to some extent, these devices have been playing a major role in our lives. At the same time, these smart devices are also home to critical security vulnerabilities.