Voici encore une démonstration qu’il y a un véritable modèle économique derrière les malwares, éventuellement (in?)volontairement avec l’aide de constructeurs de smartphones.

Ainsi, l’équipe de Check Point Mobile Security a découvert une vaste campagne de malware en cours qui a fait jusqu’à présent 5 millions de victimes. Selon les rumeurs, le malware surnommé RottenSys a réussi à créer une armée massive de botnets comprenant ces 5 millions d’appareils mobiles à travers le monde.

Le logiciel malveillant est caché dans une application de service Wi-Fi du système qui est déjà installée par défaut sur d’innombrables modèles de smartphones fabriqués par des sociétés éminentes telles que Honor, Huawei, GIONEE, Samsung, Oppo, Vivo et Xiaomi.

Selon le blog, les chercheurs pensent que ces entreprises ne peuvent être tenues directement responsables du malware. Les smartphones auraient pu être infectés pendant la phase de la chaîne de construction, possiblement via une société de distribution ou un employé.

Pour information, le malware est capable d’assembler aujourd’hui une armée de botnets et en seulement dix jours les attaquants ont fait des profits estimés d’env. 115 000 $.

