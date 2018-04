Tout objet connecté devient vulnérables aux piratages et aux codes malveillants et les voitures connectées n’y font bien sûr pas exception.

L’article référencé ci-dessous du blog McAfee rappelle que les voitures, à cause des multiples fonctions ajoutées, du Wi-Fi et des connexions externes à l’assistance à la conduite et aux opérations autonomes, auront bientôt besoin d’une sécurité renforcée pour éviter toute intrusion qui pourrait mettre en danger les conducteurs, les passagers et autres usagers de la route.

Pour s’en rendre compte, voici un panorama des menaces qui gravitent autours des voitures connectées:

L’article fait un tour des principales et montre également que les ransomwares n’ont pas de limite et peuvent également perturber une voiture:

Pour accéder à l’article complet:

The McAfee Advanced Threat Research team recently published an article about threats to automobiles on the French site JournalAuto.com. Connected cars are growing rapidly in number and represent the next big step in personal transportation. Auto sales are expected to triple between 2017 and 2022, to US$155.9 billion from $52.5 billion, according to PwC France.