Le gouvernement du Royaume-Uni souhaite transférer le fardeau de la protection des appareils IoT des consommateurs directement auprès des fabricants.

Pour ce faire, il a établi un projet de code de bonnes pratiques destiné principalement aux fabricants de produits IoT grand public et de services associés. Il énonce treize mesures pratiques pour améliorer la sécurité de l’IoT des consommateurs.

Pour en savoir plus voici le rapport de bonnes pratiques:

disponible via cette page:

This report sets out the Government’s work to help ensure the consumer “internet of things” (IoT) is secure by design, with security built in from the start.

Découvert au travers de cet article:

The UK government aims to shift the burden of securing IoT devices away from consumers and put the onus of securing them squarely on the manufacturers. “Poorly secured devices threaten individuals’ online security, privacy, safety, and could be exploited as part of large-scale cyber attacks,” they noted.