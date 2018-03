Une large enquête menée auprès de près de 1 200 professionnels de la sécurité informatique et décideurs dans 17 pays révèle que seule la moitié des personnes victimes de rançongiciels l’an dernier ont pu récupérer leurs fichiers après avoir payé la demande de rançon.

L’enquête, réalisée par la société de recherche et de marketing CyberEdge Group, confirme que payer la demande de rançon, même si pour des raisons désespérées, ne garantit pas que les victimes retrouveront l’accès à leurs données.

L’enquête révèle que 55% des répondants ont subi une infection ransomware en 2017, comparativement à l’étude de l’année précédente, où 61% avaient connu des incidents similaires.

CyberEdge a découvert que 61,3% de toutes les victimes qui ont souffert d’infections par ransomware ont choisi de ne pas payer la rançon. Certains ont perdu des fichiers pour de bon (8%), tandis que le reste (53,3%) a réussi à récupérer des fichiers, soit à partir de sauvegardes ou en utilisant des applications de décryptage ransomware.

Ces chiffres confirment que les sauvegardes opportunes sont toujours la défense la plus efficace contre les ransomwares , seule solution pour une récupération autonome.

Pour en savoir plus:

About This Report Register now to download CyberEdge’s fifth-annual Cyberthreat Defense Report – a comprehensive review of the perceptions of 1,200 IT security professionals representing 17 countries and 19 industries. Key insights from this year’s report include: 77% of networks were breached last year – the first decline in five years!