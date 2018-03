Tout se trouve sur le Dark Web et voici encore un nouvel exemple trouvé par l’éditeur de sécurité McAfee. Son équipe Advanced Threat Research a ainsi récemment trouvé et analysé un rançongiciel proposé en mode ransomware-as-a-service. Sa particularité est qu’il est disponible gratuitement et sans inscription.

Pour information, le ransomware-as-a-service est un modèle économique de cybercriminalité qui permet aux développeurs de logiciels malveillants de gagner de l’argent pour leurs créations sans avoir à distribuer eux-même leurs malwares. Les cybercriminels peuvent alors lancer leurs campagnes d’infection, tout en payant aux développeurs un pourcentage de leurs prises. Bref, à chacun sa spécialité et le monde de la cybercriminalité n’y fait pas défaut.

Voici l’article intéressant détaillant également l’activation du service de ransomware:

The McAfee Advanced Threat Research team recently analyzed a ransomware-as-a-service threat that is available for free and without registration. This malware was first seen in July 2017 with the extension .shifr. It has now appeared in recent detections with the extension .cypher. Ransomware-as-a-Service