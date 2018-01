Des chercheurs en sécurité de Kaspersky Lab ont découvert un nouveau logiciel espion super puissant sur Android. Selon eux, il a été créé par une société informatique italienne qu’ils soupçonnent d’être active sur le marché des logiciels de surveillance.

Les chercheurs ont nommé ce nouveau logiciel espion Skygofree basé sur certains des noms de domaine utilisés dans son infrastructure. Ils ont retrouvé les preuves de l’activité de Skygofree jusqu’en 2014, mais ils ont indiqué que le malware a été le plus actif en 2016.

Selon leurs analyses, toutes les campagnes de distribution de cet espiongiciel ciblaient uniquement les utilisateurs italiens et, d’après les statistiques de Kaspersky, seuls les utilisateurs italiens semblent avoir été infectés.

Les chercheurs ont également déclaré que le code du spyware contenait plusieurs chaînes et commentaires écrits en italien, ce qui suggère que le logiciel espion a été délibérément développé pour cibler uniquement les utilisateurs italiens.

Selon les analystes de Kaspersky, Skygofree est l’un des spyware les plus puissants vu pour la plate-forme Android. Il possède de multiples capacités comme par exemple: utilisation de multiples exploits pour obtenir des privilèges root, fonctionnalités de surveillance inédites, telles que l’enregistrement de l’audio dans des lieux spécifiques.

Skygofree, un puissant logiciel espion Android capable de capter toutes vos données L'industrie de la cybersurveillance continue d'aller bien, rassurez-vous. Les analyses de Kaspersky Lab viennent de mettre la main sur un nouveau logiciel espion sophistiqué qui cible les smartphones Android. Baptisé Skygofree, il dispose d'un catalogue très complet de fonctionnalités, avec à la clé 48 commandes que les pirates peuvent activer à distance en envoyant des messages par HTTP, XMPP, SMS ou FirebaseCloudMessaging.

