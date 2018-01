L’imagination des hackers est donc sans fin et la technologie leur offre un magnifique terrain de jeu. Leur dernier défi? deviner le code PIN de votre téléphone en récoltant des informations des capteurs standards intégrés dans votre téléphone.

Des capteurs inoffensifs. Vraiment?

Selon une étude réalisée par une équipe de l’Université technologique de Nanyang (NTU) à Singapour, les pirates peuvent utiliser des informations «facilement accessibles» provenant des capteurs d’un téléphone pour déterminer un code PIN – et la méthode réussit plus de 99% du temps.

L’équipe a utilisé une combinaison de données recueillies à partir de six capteurs différents, tels que l’accéléromètre et le gyroscope, avec des algorithmes d’apprentissage (deep learning). Ils ont réussi à déverrouiller les téléphones Android (en utilisant l’un des 50 numéros les plus courants) en seulement trois essais, avec une précision de 99,5%.

