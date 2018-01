Un canular via Twitter a tourné au drame en fin d’année pour un Américain qui s’est retrouvé malgré lui devant une force d’intervention de la police venue pour libérer des otages. Un mauvais geste et une réaction immédiate de la police auront donc mis fin à la vie de cette personne.

Comment est-on arrivé à cette issue malheureuse?

Le SWATting est une tactique pour tromper un central d’urgence et provoquer l’envoi d’une équipe d’intervention d’urgence à l’adresse d’une autre personne. Ces fausses alertes peuvent être déclenchées par exemple en invoquant une alerte à la bombe, un meurtre, une situation de prise d’otage.

Pour information, ce terme dérive de l’unité d’application de la loi SWAT (Special Weapons and Tactics), une unité de police spécialisée aux États-Unis et dans d’autres pays.

Pour un pari de $ 1.50

Pour la petite histoire, les premières informations recueillies indiqueraient que ce SWATting serait issu d’un pari de $ 1,50 dans le jeu en ligne Call of Duty. La tragédie est aggravée par le fait que l’homme tué n’avait aucun rôle dans ce pari idiot …

Pour mieux comprendre ce phénomène, voici un premier article intéressant car rédigé par le journaliste d’investigation en sécurité Brian Krebs … qui s’était également retrouvé plus tôt nez-à-nez avec le SWAT dans le cadre d’une de ces enquêtes sur un hacker. Un moyen d’intimidation qui peut donc coûter cher à la lumière de cette actualité.

Krebs on Security A 28-year-old Kansas man was shot and killed by police officers on the evening of Dec. 28 after someone fraudulently reported a hostage situation ongoing at his home. The false report was the latest in a dangerous hoax known as ” swatting,” wherein the perpetrator falsely reports a dangerous situation at an address with the goal of prompting authorities to respond to that address with deadly force.

L’auteur de ce cas de SWAtting a finalement été arrêté à Los Angeles quelques jours après son méfait. Il n’en était pas à son coup d’essai selon les informations recueillies par Brian Krebs ci-dessous:

Krebs on Security The individual who allegedly made a fake emergency call to Kansas police last week that summoned them to shoot and kill an unarmed local man has claimed credit for raising dozens of these dangerous false alarms – calling in bogus hostage situations and bomb threats at roughly 100 schools and at least 10 residences.

Et voici encore un article de CNN reprenant l’enregistrement de l’appel à l’origine de ce canular meurtrier:

Suspect faces felony charge of fatally ‘swatting’ man 1,400 miles away But no one is supposed to die. Not in real life. On Wednesday, Los Angeles prosecutors filed a warrant aimed at sending Tyler Barriss, 25, the California man suspected of swatting Finch, to Sedgwick County, Kansas, to face a felony false alarm charge.

et ces autres articles liés à cette actualité:

The suspect in December’s deadly swatting incident has been charged In December, a dispute following an online wagered Call of Duty match resulted in the death of a 28-year-old Kansas man after a faked call led a SWAT team to his house. Los Angeles police quickly arrested Tyler Barriss, the man responsible for making the call, and this week, he was charged with felony involuntary manslaughter and two additional counts.