C’est la dernière trouvaille des sites de marketing pour mieux vous profiler et récolter des informations utiles à leurs fins. A la limite du piratage.

Des entreprises de marketing ont récemment utilisé des fonctions intégrées de remplissage automatique de formulaires. Elles peuvent ainsi intercepter des adresses e-mail des utilisateurs Web, et potentiellement les identifier, selon une étude publiée la semaine dernière.

Pour rappel, les navigateurs tels que Chrome, Firefox, Safari, Edge et Vivaldi disposent de telles fonctionnalités de saisie automatique qui leur permettent d’enregistrer votre adresse e-mail lorsque vous accédez à un site Web. Les gestionnaires de mots de passe ont également été ciblés.

A ce jour, deux sociétés de marketing ont été identifiées pour utiliser cette tactique. Un estimation de chercheurs estime qu’au moins 1 100 sites ont utilisé cette technique pour accéder à des données privées et confidentielles.

Le profilage des internautes restent donc un monde trouble utilisant aujourd’hui des techniques qui n’ont rien à envier de celles des hackers.

