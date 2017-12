Si vous pensiez que la sécurité intégrée dans votre dernière voiture connectée empêcherait son vol, alors voici une vidéo qui va vous rafraîchir.

Un attaque de type “man-in-the-middle”

L’aventure se passe en Angleterre. Deux hommes s’approchent d’une mercedes avec des boîtes en main. Il s’agit en fait de boîtes de relais pour une attaque de type #man-in-the-middle. Même stratégie que sur le web. En effet, le premier boîtier intercepte le signal de la clé de la voiture restée dans la maison et le retransmet ensuite au boîtier du 2ème compère qui obtient ainsi les clés numériques lui permettant d’ouvrir la porte de la voiture et la démarrer. Le tour est joué.

Le plus marrant dans cette histoire est peut-être la recommandation de la police pour éviter d’autre vol: installer un verrouillage mécanique de son volant … en conclusion, une bonne sécurité physique reste un atout indispensable pour la sécurité numérique!

Voici 3 articles sur cette actualité avec la vidéo du vol:

How to protect cars from keyless theft The latest type of vehicle theft doesn’t require a key and can take less than a minute to carry out.

High-tech thieves steal Mercedes from driveway using gadgets The two hooded criminals were able to override the Mercedes’ security system Gang use pair of relay boxes to pick up signal from key inside house to unlock it Luxury car was opened, reversed and driven up the road within a minute Theft was in the Elmdon area of Solihull,

How tech-savvy car thieves are hacking keyless vehicles Over the weekend, footage emerged of a pair of car thieves stealing a Mercedes right from the owner’s driveway in under a minute. The tech-savvy thrives used a gadget called a relay box to ape the transmission signal from the key inside the house and open the locked car.

et inutile de penser que cela ne concerne que Mercedes comme le rappelle cet autre article: