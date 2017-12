Merci de mettre à jour vos références en matière de vulnérabilités applicatives web. OWASP a maintenant publié sa nouvelle version de son top 10.

Dans la version 2017, 3 nouveaux risques apparaissent, 2 disparaissent et 2 sont regroupés comme le montre le récapitulatif ci-dessous:

Les 3 nouveaux risques inclus dans la listes sont:

Et voici le rapport présentant ce nouveau top 10 OWASP

A lire aussi sur ce sujet:

After months of review, the Open Web Application Security Project has finally formally updated its widely used, if somewhat disputed, ranking of top Web application security vulnerabilities. OWASP’s Top 10 list for 2017 replaces three vulnerability categories from the previous list with new ones and shuffles a couple of others around in moves that not everybody agrees with.