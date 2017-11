Les objets connectés et l’intelligence artificielles sont promis à un brillant avenir. Mais est-ce que celui de l’espèce humaine le sera également. Pas sûr si l’on en croit cette fiction.

Une perte de maîtrise dangereuse … et mortelle?

Tout développement possède des vulnérabilités et la vitesse où les objets connectés et l’AI s’immiscent dans nos vies risque peut-être bientôt de nous réserver de mauvaises surprises.

Imaginez des objets tueurs connectés devenir incontrôlables. Si l’on pense aux drones actuels et les puissances mondiales engagées dans le cyber-espace, peut-être que ce scénario n’est pas totalement inenvisageable. Malheureusement plausible.

Trouvé via cet article:

Un court-métrage choc imagine l’avenir terrifiant des robots tueurs RTSinfo: A quel stade se trouve-t-on dans le développement d’armes létales autonomes? Stuart Russell: L’ONU et les Etats-Unis définissent une arme létale autonome comme une arme capable de localiser, sélectionner et attaquer des cibles humaines sans surveillance humaine.

Peut-être une bonne occasion de pousser le bannissement des robots tueurs tel que 116 experts l’on demandé à l’ONU cet été:

Elon Musk leads 116 experts calling for outright ban of killer robots Some of the world’s leading robotics and artificial intelligence pioneers are calling on the United Nations to ban the development and use of killer robots. Tesla’s Elon Musk and Alphabet’s Mustafa Suleyman are leading a group of 116 specialists from across 26 countries who are calling for the ban on autonomous weapons.

Elon Musk backs call for global ban on killer robots Tesla boss Elon Musk is among a group of 116 founders of robotics and artificial intelligence companies who are calling on the United Nations to ban autonomous weapons. “Lethal autonomous weapons threaten to become the third revolution in warfare.