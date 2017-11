On le sait, la sécurité des objets connectés ne fait pas bon ménage avec la protection des données personnelles. Aujourd’hui, des Etats s’en inquiètent et commencent à poser des garde-fous.

L’action la plus visible ces derniers jours vient d’Allemagne. Ce pays a en effet interdit la vente de certains objets connectés pour les enfants.

L’autorité de régulation allemande des télécommunications a en effet interdit la vente de “montres intelligentes” qui peuvent être utilisées par les parents pour surveiller leurs enfants, affirmant que ces appareils violaient les lois strictes de surveillance de l’Allemagne.

L’agence fédérale a également indiqué qu’elle avait déjà pris des mesures contre plusieurs entreprises qui vendent les montres en ligne mais ne les a pas nommées. Elle a également prié les parents à détruire les montres, qui sont largement disponibles sur le marché allemand et ciblent les enfants âgés de 5 à 12 ans.

