A l’heure où les pérégrinations de la politique suisse en matière de cyber-risque se poursuivent, l’armée avance ses pions et rappelle l’importance de la collaboration pour être plus fort.

L’armée, sous l’égide du DDPS, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, s’active pour définir sa stratégie et sa feuille de route cyber. Il a ainsi publié le 30 octobre dernier son Plan d’action cyber-défence, son PACD.

Pour établir le PACD, le chef DDPS a formulé le résultat à atteindre comme suit: En étroite collaboration avec ses partenaires, l’économie et les hautes écoles, le DDPS entend être un pôle de compétence reconnu en matière de cyberdéfense, capable avec des moyens suffisants, en quantité et qualité, d’atteindre les buts suivants:

– affronter, en tant qu’infrastructure critique et dans le cadre de ses compétences, l’augmentation continue en quantité, intensité et complexité des différentes formes de cyberconflictualités, au quotidien déjà et en cas de crise et de conflit ;

– mettre concrètement en œuvre les aspects cyber de la Loi sur le renseignement (LRens) et de la Loi militaire (LAAM);

– assister efficacement et durablement les opérateurs d’infrastructures critiques subissant des cyberattaques.