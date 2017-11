Avec le CIS du Sans Institute, le cadre de gestion de la cybersécurité du NIST reste un document de référence pour organiser son approche de la cyber-sécurité. Emis en 2014, il est en libre accès ici:

Alors sachez qu’une nouvelle version est en cours de revue. Certes l’information n’est pas neuve car elle date déjà de janvier 2017. Pour vous rendre compte des évolutions mineures, la nouvelle version annotée en cours de révision est présentée ci-dessous.

Il est à noter une nouvelle section intitulée Measuring and Demonstrating Cybersecurity (chap 4) ainsi qu’une extension des mesures en lien avec les fournisseurs (chap 3.3).

et vous retrouvez tous les liens utiles via cette page

Recognizing that the national and economic security of the United States depends on the reliable functioning of critical infrastructure