Selon les dernières bonnes pratiques, la sécurité ne doit pas rester un frein à l’expérience utilisateur. Elle doit également devenir une opportunité économique et un identifiant unique peut certainement l’y aider.

Des économies et une meilleure sécurité

Aujourd’hui, la notion d’identité numérique gagne en popularité en facilitant les interconnexions entre applications et services web. Elle permet ainsi de réunir les différents identifiants à une personne.

Etre en mesure d’identifier de manière univoque un utilisateur, c’est également un moyen de réduire les risques de fraude. Sans ignorer les abus qui pourraient en découler, une identité numérique unique simplifie in fine la vie des utilisateurs. Elle peut ainsi faciliter la mise à disposition d’informations intelligentes et adaptées au contexte en exploitant les forces du #bigdata et de l’IA.

Une perte d’énergie pour des données dispersées

Selon Techcrunch, cette dispersion d’information entre services a des implications:

Ainsi, nous n’avons aucun contrôle global. Chaque service a son modèle où leurs informations peuvent être achetées et vendues. Un identifiant unique par contre peut être pratique (par exemple, nous obtenons des recommandations mieux ciblées), et également dangereuse (par exemple, nous pouvons être profilés et manipulés). La segmentation est inefficace. Et si tous ces containers de données se combinent bien les uns avec les autres (si votre passeport, votre permis de conduire, votre banque et votre courriel étaient intégrés derrière une seule identité numérique) alors, par exemple, vous pourriez voyager à l’étranger, assurer le bon suivi de vos cartes de crédit, recevoir des recommandations et informer les gens de vos déplacements, sans aucune action de votre part. Vous pourriez empêcher le vol d’identité et vous déplacer sans identification. Nous faisons la plupart du travail pour aucun des avantages. Nous profitons des services Google Search gratuits car nous ne sommes pas le client, nous sommes le produit. De la même manière que les conducteurs Uber occupent une zone grise entre les employés et les entrepreneurs, nous agissons un peu comme des travailleurs pour Amazon et Facebook. Nous sommes rémunérés en nature et non pas payés pour avoir abandonné nos données.

Il y a deux étapes clés pour récupérer le contrôle de notre identité numérique: 1) établir la propriété des services afin que vous puissiez accorder ou révoquer la permission pour les services tiers d’y accéder, et 2) consolider tous ces services en un seul endroit afin que votre identité numérique ne soit plus fragmentée.

Une option contre la fraude

Dans le domaine financier, le canal mobile étant le moteur des efforts d’inclusion des institutions financières à travers le monde, un nouvel identifiant numérique mondial révolutionnaire pourrait être la solution à leur plus grand défi: la fraude.

Sur cette tendance, il y a lieu d’analyser la technologie ThreatMetrix ID. Elle souhaite offrir aux sociétés de services financiers, aux détaillants et autres de tirer parti d’identifiants uniques et anonymisés pour permettre des transactions numériques transparentes et sécurisées partout dans le monde.

Une opportunité freinée par la protection des données

En résumé, un identifiant unique offre des opportunités en terme de sécurité et en particulier face à la lutte contre la fraude. Agréger des données, c’est également créer de la valeur et les GAFA l’ont d’ailleurs bien compris depuis de nombreuses années. Il n’en reste pas moins que la sécurité des données personnelles ne doivent pas être sacrifiée à ce prix. Il est nécessaire d’accompagner cette tendance en mettant des garde-fous grâce à de nouvelles législations. La technologie n’est finalement que le plus petit des problèmes sur ce sujet.

