Les manifestants portent régulièrement des déguisements comme des bandanas et des lunettes de soleil pour éviter d’être identifiés. Leurs efforts pourraient cependant être vains face à l’intelligence artificielle.

Un nouvelle recherche sur la reconnaissance faciale a été présentée à la conférence internationale de l’IEEE lors d‘ateliers de vision par ordinateur (ICCVW). Elle introduit en particulier un algorithme d’apprentissage en profondeur (deep learning) soit un apprentissage automatique utilisé pour détecter et modéliser de grandes quantités de données.

Dans le cas de manifestations par exemple, le système a pu identifier correctement une personne cachée par une écharpe 67 pour cent du temps quand ils ont été photographiés sur un arrière-plan «complexe», ce qui ressemble mieux aux conditions réelles.

L’algorithme d’apprentissage fonctionne de manière originale. Les chercheurs de l’Université de Cambridge, de l’Institut national de technologie de l’Inde et de l’Institut indien des sciences, ont d’abord décrit 14 domaines clés du visage. Ils ont ensuite formé un modèle d’apprentissage en profondeur pour les identifier. L’algorithme relie les points en une «structure étoile-filet», et utilise les angles entre les points pour identifier un visage.

L’algorithme peut encore identifier ces structures même lorsque la face d’une personne est cachée par des déguisements comprenant casquettes, écharpes ou lunettes.

Pour en savoir plus sur cette actualité, voici le papier de recherche:

Des articles en relation:

Image: Shutterstock Protesters regularly wear disguises like bandanas and sunglasses to prevent being identified, either by law enforcement or internet sleuths. Their efforts may be no match for artificial intelligence, however.

Facial recognition is becoming more and more common, but ask anyone how to avoid it and they’ll say: easy, just wear a mask. In the future, though, that might not be enough. Facial recognition technology is under development that’s capable of identifying someone even if their face is covered up – and it could mean that staying anonymous in public will be harder than ever before.